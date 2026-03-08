La U buscará lavar las heridas de la Sudamericana ante U. de Concepción

Universidad de Chile buscará lavarse las heridas ante Universidad de Concepción tras quedar fuera de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, este lunes 9 de marzo a las 20:30 horas (23:30 GMT) en el Estadio Nacional.

El cuadro dirigido por 'Paqui' Meneghini llega con muchas dudas después de perder 2-1 ante el conjunto "árabe" y quedarse sin opciones de disputar torneos internacionales durante esta temporada, teniendo que enfocarse en la Liga de Primera, en la cual lograron su primera victoria en la fecha pasada frente a Colo Colo en el Superclásico.

En el encuentro ante los tetracolores, el cuadro azul tuvo que lamentar la lesión de Juan Martín Lucero, quien no podrá estar presente en el duelo ante el 'Campanil', al igual que Lucas Assadi y Octavio Rivero. Por lo que la probable formación de la U será: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal; Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Franco Calderón, Marcelo Morales; Israel Poblete, Charles Aránguiz, Javier Altamirano; Eduardo Vargas, Maximiliano Romero.

Por su parte, Universidad de Concepción viene de sufrir una dolorosa derrota por 0-3 ante Everton, equipo que hasta ese partido no había sumado puntos en la temporada y que marcha ahora en el puesto 12 de la tabla con 7 puntos, uno menos que su rival de turno.

La principal baja que tendrá el "Campanil" para este encuentro será la de Cecilio Waterman que fue expulsado ante los "ruleteros" y recibió dos fechas de suspensión, además se suma a la lesión de Luis Rojas.

Por lo que su posible formación será: Santiago Silva; Yerko Oyanedel, Leonel González, Osvaldo González, Esteban Paéz; Agustín Urzi, Cristopher Mesías, Facundo Mater, Jeison Fuentealba, Ariel Uribe; Cristóbal Zambrano.

Este duelo será arbitrado por José Cabero, asistido por Carlos Poblete y Marcia Castill; el cuarto juez será Nicolás Gamboa y el VAR estará a cargo de Juan Sepúlveda y Dione Rissios.

