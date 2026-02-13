La U de Meneghini empató ante Palestino y sumó su tercer partido consecutivo sin conocer la victoria

Universidad de Chile empató sin goles ante Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna, por la tercera fecha de la Liga de Primera, y sumó su tercer partido consecutivo sin conocer la victoria en el torneo nacional.

En el primer tiempo, el conjunto local dominó en ciertos pasajes, pero sin la profundidad necesaria para abrir el marcador. La única llegada con peligro fue de los azules, con un cabezazo dentro del área por parte de Juan Martín Lucero, que el arquero de Palestino, Sebastián Pérez, estuvo atento para evitar el primer tanto del encuentro.

En la segunda parte del encuentro, fue el conjunto dirigido por Francisco Meneghini el que inclinó la cancha a su favor en busca de la apertura del marcador, mientras que el equipo "árabe" apostaba por los contragolpes. Sin embargo, el "Romántico Viajero" no logró generar la profundidad necesaria y terminó sumando su tercer partido consecutivo sin conseguir los tres puntos, llenando de dudas el ciclo del exentrenador de O'Higgins

Con este resultado Universidad de Chile sumó su segundo punto y escaló hasta el puesto 12 de la tabla, mientras que el conjunto "árabe" también se encuentra con dos unidades por debajo de los azules.

El siguiente partido de los azules será de local frente a Deportes Limache el domingo 22 de febrero a las 20:30 horas (23:30 GMT), por su parte Palestino se medirá como visitante ante Huachipato el sábado 21 de febrero a las 12:00 horas (15:00 GMT).