La U de "Paqui" Meneghini va en busca de su primer triunfo ante Huachipato en la Liga de Primera

Universidad de Chile, del técnico Francisco "Paqui" Meneghini, va en busca de su primer triunfo en la Liga de Primera, cuando se mida ante Huachipato este domingo en el Estadio Huachipato de Talcahuano a las 12:00 horas (15:00 GMT).

El cuadro azul tuvo un decepcionante debut en el torneo nacional al empatar sin goles ante Audax Italiano, dejando serias dudas sobre el planteamiento del técnico argentino, en un encuentro marcado por graves incidentes en el Estadio Nacional.

Hay que recordar que, debido a las expulsiones de Felipe Salomoni y Juan Martín Lucero en el duelo ante los itálicos, ambos no podrán estar presentes, por lo que la posible alineación será con Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Franco Calderón, Diego Vargas; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Javier Altamirano; Lucas Assadi y Eduardo Vargas.

Por su parte, Huachipato sufrió una dolorosa derrota en su debut ante Cobresal en el Estadio El Cobre de El Salvador y buscará lavarse las heridas frente al "Romántico Viajero", aprovechando el dubitativo arranque del conjunto universitario.

El cuadro dirigido por Jaime García no cuenta con bajas sensible, por lo que la posible formación es: Rodrigo Odriozola; Lucas Velásquez, Rafael Caroca, Renzo Malanca, Maicol León; Nicolás Vargas, Santiago Silva, Claudio Sepúlveda; Cris Martínez, Maximiliano Gutiérrez, Lionel Altamirano.

Es importante recordar que este duelo se jugará sin público, debido a una medida adoptada por la Delegación Presidencial del Biobío, que en primera instancia rechazó autorizar el partido y luego lo aprobó solo a puertas cerradas.

Este duelo será arbitrado por Rodrigo Carvajal, asistido por Claudio Urrutia y Aldo Gomez; el cuarto juez será Cristian Galaz y el VAR estará a cargo de Mario Salvo y Edson Cisternas.

