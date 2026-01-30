[VIDEO] La mirada de un hincha: Los graves incidentes en el duelo de la U y Audax en el Nacional

El partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano, en el inicio de la Liga de Primera 2026, quedó empañado por graves incidentes que causó un grupo de barristas de Los de Abajo, con destrozo de asientos e incluso un incendio en la galería sur del Estadio Nacional.

Revisa a continuación la grabación de un hincha que estaba en el recinto de Ñuñoa y presenció todos los incidentes: