La U superó a Cobresal, pero no pudo evitar el título de Colo Colo

Pese a que Universidad de Chile respondió a la presión y venció por 2-1 a Cobresal en El Teniente, le fue insuficiente para evitar la coronación anticipada de Colo Colo como campeón del torneo en la fecha 27 de la Liga de Primera.

Obligado a sumar de a tres tras la victoria matutina de Universidad Católica y pendiente de lo que ocurría en Chillán, el elenco adiestrado interinamente por Fabricio Coloccini tomó la ventaja gracias a un autogol de Steffan Pino (14'), sosteniendo la diferencia hasta el descanso.

En el complemento, el conjunto laico desperdició la oportunidad de aumentar las cifras cuando el guardameta Alejandro Santander le contuvo un penal a Eduardo Vargas (61').

No obstante, Igor Lichnovsky apareció sobre el final y estiró la cuenta (89') con un gol que poco fue celebrado, ya que a la par cayó el tanto del triunfo para los "albos" en su visita a Ñublense.

Incluso, la increíble conversión de Benjamín Valenzuela para el descuento "minero" (90+3') terminó siendo una gota más que se llevaron como amargura los presentes en recinto de Rancagua.

Con este triunfo, Universidad de Chile llegó a 51 puntos y retomó la zona de clasificación directa a la Copa Libertadores antes de visitar a O'Higgins el sábado 21 de noviembre a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el mismo recinto.

Mientras que Cobresal se estancó en 27 unidades en la decimocuarta plaza y recibirá a Audax Italiano el viernes 20 a las 18:00 en El Salvador.