La UC igualó frente a Audax y se enredó aún más en su persecución a la U

Universidad Católica se enredó en su objetivo de presionar a Universidad de Chile por el subliderato tras igualar 1-1 frente a Audax Italiano en el Claro Arena, por su duelo pendiente de la fecha 24 en la Liga de Primera, quedando a 5 puntos de disputar el "Chile 2" en la antesala del clásico de este domingo.

El elenco precordillerano asumió la iniciativa desde el pitazo inicial y tratando de dejar atrás su opaco rendimiento, abrió la cuenta con un certero cabezazo de Fernando Zampedri (28').

Pese a la alegría del anfitrión, antes del descanso vino un tenso cruce donde ambas escuadras quedaron con diez hombres por las expulsiones de Zuqui y Michael Vadulli (45+3') tras enfrascarse en una discusión donde se propinaron un cabezazo.

En el complemento, el conjunto itálico emparejó las cifras de entrada mediante un penal ejecutado por César Pinares (55'), falta que fue sancionada tras una infracción del recién ingresado Daniel González, quien a los diez minutos de su ingreso fue reemplazado por molestias.

Con la UC cargando con más ímpetu, sobre el final el arbitro Mathías Riquelme tuvo una faena complicada al sancionar penal para los locales y luego desestimarlo tras revisar VAR.

Los de Garnero no se desanimaron y Tomás Ahumada aseguró el punto forastero conteniendo un remate de Asta-Buruaga de volea cuando el pleito se extendió más de la cuenta (90+10').

Con esta paridad, Universidad Católica llegó a 43 puntos y quedó a cinco de los "azules" antes de recibirlos en el Clásico Universitario este domingo 1 de noviembre a las 17:15 horas (20:15) en el Claro Arena.

Mientras que Audax sumó 30 unidades para tomar distancia del fondo y visitará a Deportes Limache el lunes 2 a las 18:00 (21:00 gMT) en el Estadio "Nicolás Chahuán Nazar".

Ficha del Universidad Católica vs. Audax Italiano:

UNIVERSIDAD CATÓLICA (1): Darío Melo; Tomás Asta-Buruaga, Agustín Farías, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena (72' Diego Valencia); Alfred Canales (57' Matías Palavecino); Clemente Montes (79' Martín Gómez), Fernando Zuqui, Cristián Cuevas, Justo Giani (46' Daniel González [57' Sebastián Arancibia]); Fernando Zampedri [C]. DT: Daniel Garnero

AUDAX ITALIANO (1): Tomás Ahumada; Raimundo Rebolledo, Enzo Ferrario [C], Marcelo Ortiz, Felipe Salomoni; Paolo Guajardo (83' Diego Monreal), Mario Sandoval (46' Federico Mateos), César Pinares (72' Oliver Rojas), Giovani Chiaverano (83' Nicolás Orellana); Michael Vadulli, Diego Coelho (65' Franco Troyansky). DT: Patricio Graff

ESTADIO: Claro Arena, Las Condes

ARBITRO: Mathías Riquelme

GOLES: 1-0: 28' Fernando Zampedri (UC); 1-1: 55' César Pinares, de penal (AI)

TARJETAS AMARILLAS: 34' Enzo Ferrario (AI); 42' Raimundo Rebolledo (AI); 49' Paolo Guajardo (AI); 50' Clemente Montes (UC); 59' César Pinares (AI); 88' Felipe Salomoni (AI); 90' Fernando Zampedri (UC); 90+6' Tomás Ahumada (AI)

TARJETAS ROJAS: 45+3' Fernando Zuqui (UC); 45+3' Michael Vadulli (AI)