La UC le metió presión a la U y puso suspenso en la definición del título

Universidad Católica metió presión en la parte alta de la Liga de Primera luego de vencer con un contundente 3-0 a Deportes Limache en el Claro Arena, trepando provisionalmente al subliderato durante el desarrollo de una fecha 27 que puede ser decisiva.

Impulsada por el reciente triunfo en el clásico universitario, la escuadra precordillerana desarticuló la resistencia forastera cuando Fernando Zampedri abrió la cuenta desde el punto penal (22') y Tomás Asta-Buruaga aumentó la ventaja mediante un certero cabezazo (31').

Antes de marcharse al descanso, el propio "Toro" firmó su doblete al empujar un balón asistido por Jimmy Martínez frente a la portería (45+4'), alcanzando 29 conquistas personales en la cima de los artilleros del certamen.

En la segunda mitad, el elenco adiestrado por Daniel Garnero administró las acciones y estuvo cerca de estructurar una diferencia mayor, pero el guardameta César Dutra evitó nuevas caídas ante los insistentes remates de Juan Francisco Rossel (58') y Diego Corral (65').

Con esta victoria, Universidad Católica sumó 49 puntos y le arrebató momentáneamente el segundo lugar a Universidad de Chile antes de visitar al puntero Colo Colo en el Estadio Monumental; en tanto, Deportes Limache permaneció en puestos de clasificación a Copa Sudamericana con 40 unidades.