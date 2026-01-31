La UC quiere redimirse y empezar la Liga de Primera con un triunfo ante La Serena

Universidad Católica quiere redimirise tras la derrota en la final de la Supercopa y empezar de la mejor manera en la Liga de Primera 2026, cuando enfrente a Deportes La Serena este domingo en La Portada, desde las 18:00 horas (21:00 GMT).

El elenco cruzado llega herido al compromiso al recinto de los granates, tras haber perdido ante Coquimbo Unido por el título de la Supercopa en los penales, por lo que buscará los tres puntos y meterse de inmediato en la parte alta de la tabla, considerando el empate que tuvo la U con Audax Italiano y el duro tropiezo que vivió Colo Colo ante Deportes Limache.

La formación que usará Daniel Garnero será con Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Gary Medel, Jhojan Valencia, Matías Palavecino; Cristian Cuevas, Fernando Zampedri y Justo Giani.

La Serena, por su lado, perdió ante Cobresal en la Tarde Granade, en su último amistoso de pretemporada, e intentará aprovechar la localía para dar un golpe a los franjeados en La Portada.

Además, será un duelo especial para el técnico de La Serena, Felipe Gutiérrez, quien tuvo un historial de éxitos en su etapa como jugador en Universidad Católica.

La oncena que usará "Pipe" Gutiérrez será con Eryin Sanhueza; Andrés Zanini, Fernando Dinamarca, Joaquín Gutiérrez, Lucas Alarcón, Joaquín Fernández; Sebastián Díaz, Felipe Chamorro, Matías Marín, Jeisson Vargas; Carlos Vásquez.

El duelo será arbitrado por Piero Maza, asistido por Carlos Poblete y Eric Pizarro; cuarto juez será Nicolás Gamboa y el VAR estará a cargo de Mathías Riquelme y Manuel Marín.

