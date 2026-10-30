Eduardo Vargas y el clásico ante la UC: "Veo al equipo con mucha confianza"

El goleador de Universidad de Chile Eduardo Vargas habló en conferencia de prensa de cara al clásico con Universidad Católica de este fin de semana en el Claro Arena, con toda la convicción ante el buen presente que tiene el cuadro azul.

"Estoy conforme con el rendimiento que he tenido durante este año. Me he preparado de la mejor manera, como nunca me había preparado, y eso se está reflejando en la cancha", valorizó.

Por otro lado, remarcó que el choque con la UC "es un clásico. Estos clásicos todos lo quieren ganar y nos estamos preparando de la mejor manera en la semana. El equipo es intenso, al igual que todos los equipos de la liga".

"Veo al plantel muy tranquilo, con mucha confianza de que mientras matemáticamente tengamos posibilidad (por el título), vamos a luchar con todo cada partido. Con esa mentalidad estamos todos los partidos: Ganar y preocuparnos de nosotros, ya después veremos si el rival (Colo Colo) se cae o no", añadió, en línea con el DT Fernando Gago.

Sobre la gran efectividad ofensiva en los últimos partidos, Vargas expresó que "trabajamos para llevar eso al partido. Hay algunos partidos que se da y otros no", destacando a Gago pues "la confianza del técnico es importante para el jugador".

"Estoy pasando por un lindo momento personalmente. Feliz estar pasándolo con esta camiseta. En 2011 viví buenos momentos y me fui con un cariño enorme. Volver acá costó un poco, pero estamos de vuelta; muy motivado de seguir mejorando y seguir aportando a que el equipo gane. Ya después vendrán los goles y campeonatos", finalizó.

La visita de los azules al conjunto "cruzado" está agendada para este domingo 1 de noviembre a las 12:30 horas, por la fecha 26 de la Liga de Primera. Todos los detalles estarán en vivo por Cooperativa.cl y la señal de Cooperativa Deportes.