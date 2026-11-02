Limache se afianzó en zona de Sudamericana con un triunfo sobre Audax

Deportes Limache dio un paso importante en su sueño por clasificar por primera vez a un torneo internacional, gracias a un 2-0 sobre Audax Italiano por la fecha 26 de la Liga de Primera que le permitió afianzarse en puestos de Copa Sudamericana.

Aunque el primer aviso corrió por cuenta de la visita a los veinte segundos, fueron los "tomateros" quienes tomaron la delantera en el compromiso: Tras un córner, Javier Rojas recibió la pelota y envió un centro rasante que el central Augusto Aguirre cambió por gol a la entrada del área chica (14').

Pese a este duro golpe, el elenco floridano tomó las riendas del compromiso, impuso su juego, generó un par de acciones claras de peligro y transformó al arquero César Dutra en la gran figura del partido. Además, los capitalinos tuvieron un gol anulado de Franco Troyansky por mano previa.

Sobre el final, el juez central Cristian Galaz cobró un penal para Limache por mano de Felipe Salomoni, pero finalmente la sanción se revirtió tras acudir al VAR.

Sin embargo, una falta sobre Aguirre finalmente derivó en una pena máxima a favor de los "cerveceros": Marcos Arturia cerró el marcador en los 90+9'.

De esta manera, Deportes Limache subió momentáneamente al cuarto puesto con 40 puntos, desplazando por diferencia de gol a Everton. Los puestos de copas se cierran con Palestino (38), que puede cambiar el órden si vence a Deportes Concepción en el último partido de la fecha.

Respecto a los "tanos", quedaron estancados con 30 puntos en el 13° lugar de la tabla.

Audax Italiano volverá a la cancha este domingo 8 de noviembre a las 12:30 horas para recibir a Coquimbo Unido. Ese mismo día a las 20:00, Deportes Limache visitará el Claro Arena para enfrentar a Universidad Católica.