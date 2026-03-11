Los equipos de fútbol de los Presidentes de Chile desde el regreso a la democracia

Este miércoles 11 de marzo asumió José Antonio Kast como Presidente de la República, sucediendo a Gabriel Boric, en un cambio de mando protagonizado por dos reconocidos seguidores de Universidad Católica, manteniendo la presencia de hinchas de clubes estudiantiles en La Moneda.

Desde el regreso a la democracia en 1990, el país ha tenido siete Mandatarios, con seis de ellos reconociendo un "club de sus amores".

El fallecido Patricio Aylwin, quien lideró el país entre 1990 y 1994, era hincha de Universidad de Chile.

Su sucesor, Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), también era un reconocido fanático de los chunchos y celebró con todo su período, ya que la U, bajo su mandato, ganó un histórico bicampeonato (1994-1995).

Ricardo Lagos Escobar (2000-2006) también era hincha de la U, pero hubo una transición en 2006, cuando llegó Michelle Bachelet. La primera Presidenta mujer de nuestro país, quien tuvo dos mandatos (2006-2010 y 2014-2018), declaró no ser hincha de algún equipo, pero siempre fue vista apoyando a la selección chilena.

Después de Bachelet, los tres Presidentes que llegaron a La Moneda declararon ser hinchas de Universidad Católica: Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), Gabriel Boric (2022-2026) y José Antonio Kast.

Sin embargo, el caso de Piñera, fallecido en 2024, es especial, ya que antes de ser Presidente, en 2006, fue accionista de Blanco y Negro, apoyando públicamente a Colo Colo, pese a su "amor" a la UC.

Los equipos de los Presidentes de Chile