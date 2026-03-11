Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Los equipos de fútbol de los Presidentes de Chile desde el regreso a la democracia

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

José Antonio Kast, reconocido hincha de la UC, asumió este miércoles 11 de marzo.

Este miércoles 11 de marzo asumió José Antonio Kast como Presidente de la República, sucediendo a Gabriel Boric, en un cambio de mando protagonizado por dos reconocidos seguidores de Universidad Católica, manteniendo la presencia de hinchas de clubes estudiantiles en La Moneda.

Desde el regreso a la democracia en 1990, el país ha tenido siete Mandatarios, con seis de ellos reconociendo un "club de sus amores".

El fallecido Patricio Aylwin, quien lideró el país entre 1990 y 1994, era hincha de Universidad de Chile.

Su sucesor, Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), también era un reconocido fanático de los chunchos y celebró con todo su período, ya que la U, bajo su mandato, ganó un histórico bicampeonato (1994-1995).

Ricardo Lagos Escobar (2000-2006) también era hincha de la U, pero hubo una transición en 2006, cuando llegó Michelle Bachelet. La primera Presidenta mujer de nuestro país, quien tuvo dos mandatos (2006-2010 y 2014-2018), declaró no ser hincha de algún equipo, pero siempre fue vista apoyando a la selección chilena.

Después de Bachelet, los tres Presidentes que llegaron a La Moneda declararon ser hinchas de Universidad Católica: Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), Gabriel Boric (2022-2026) y José Antonio Kast.

Sin embargo, el caso de Piñera, fallecido en 2024, es especial, ya que antes de ser Presidente, en 2006, fue accionista de Blanco y Negro, apoyando públicamente a Colo Colo, pese a su "amor" a la UC.

Los equipos de los Presidentes de Chile

  • Patricio Aylwin - Universidad de Chile
  • Eduardo Frei Ruiz-Tagle - Universidad de Chile
  • Ricardo Lagos - Universidad de Chile
  • Michelle Bachelet - Sin equipo
  • Sebastián Piñera - Universidad Católica
  • Gabriel Boric - Universidad Católica
  • José Antonio Kast - Universidad Católica

