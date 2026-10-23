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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Los resultados de la fecha 25 de la Liga de Primera 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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Los resultados de la fecha 25 de la Liga de Primera 2026
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Con duelos cruciales por la permanencia y la disputa en mira a las copas internacionales, este fin de semana regresa la Liga de Primera con el desarrollo de su fecha 25.

Viernes 23 de octubre

  • Audax Italiano vs. Huachipato. 20:00 horas. Estadio Bicentenario de La Florida.

Sábado 24 de octubre

  • Deportes La Serena vs. Deportes Concepción. 12:30 horas. Estadio La Portada.
  • O'Higgins vs. Cobresal. 20:00 horas. Estadio Codelco El Teniente.

Domingo 25 de octubre

  • Ñublense vs. Coquimbo Unido. 12:30 horas. Estadio Bicentenario "Nelson Oyarzún".
  • Unión La Calera vs. Universidad Católica. 15:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".
  • Palestino vs. Colo Colo. 17:30 horas. Estadio Santa Laura
  • Universidad de Concepción vs. Deportes Limache. 20:00 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

Lunes 26 de octubre

  • Universidad de Chile vs. Everton. 18:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua

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