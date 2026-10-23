Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
Los resultados de la fecha 25 de la Liga de Primera 2026
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Con duelos cruciales por la permanencia y la disputa en mira a las copas internacionales, este fin de semana regresa la Liga de Primera con el desarrollo de su fecha 25.
Viernes 23 de octubre
Sábado 24 de octubre
Domingo 25 de octubre
Lunes 26 de octubre