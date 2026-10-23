Los resultados de la fecha 25 de la Liga de Primera 2026

Con duelos cruciales por la permanencia y la disputa en mira a las copas internacionales, este fin de semana regresa la Liga de Primera con el desarrollo de su fecha 25.

Viernes 23 de octubre



Audax Italiano vs. Huachipato. 20:00 horas. Estadio Bicentenario de La Florida.

Sábado 24 de octubre



Deportes La Serena vs. Deportes Concepción. 12:30 horas. Estadio La Portada.

12:30 horas. Estadio La Portada. O'Higgins vs. Cobresal. 20:00 horas. Estadio Codelco El Teniente.

Domingo 25 de octubre



Ñublense vs. Coquimbo Unido. 1 2:30 horas. Estadio Bicentenario "Nelson Oyarzún".

2:30 horas. Estadio Bicentenario "Nelson Oyarzún". Unión La Calera vs. Universidad Católica. 15:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

15:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán". Palestino vs. Colo Colo. 17:30 horas. Estadio Santa Laura

17:30 horas. Estadio Santa Laura Universidad de Concepción vs. Deportes Limache. 20:00 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

Lunes 26 de octubre

