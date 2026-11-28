Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
Los resultados de la fecha 29 de la Liga de Primera
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Autor: Redacción Cooperativa
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Con la pelea y eventual desenlace del "Chile 2" y el descenso, La Liga de Primera desrrolla su penúltima fecha este fin de semana.
1-0: 13' Benjamín Chandía (COQ); 1-1: 45+1' César Fuentes (LIM); 2-1: 58' Luis Riveros (COQ); 3-1: 71' Guido Vadalá, de penal (COQ)
0-1: 15' Matías Marin (SER); 1-1: 49' Joaquín Sosa (CC); 2-1: 57' Joaquín Sosa, de penal (CC); 2-2: 78' Gonzalo Figueroa (SER)