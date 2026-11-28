Este domingo 29 de noviembre la Liga de Primera vivirá una jornada trascendental por la penúltima fecha, con Universidad de Chile y Universidad Católica jugando en simultáneo, desde las 18:00 horas, por la pelea de obtener el "Chile 2" para la Copa Libertadores 2027.

Los azules llegan con 54 puntos, a cinco de ventaja sobre los "cruzados" con seis unidades en disputa.

La U sacará pasajes directos a la fase grupal de la Libertadores con un triunfo ante Deportes Concepción. También le servirá un empate, siempre y cuando la UC caiga de local contra Huachipato.

Universidad de Chile viene de dos victorias consecutivas en la Primera División: Un 2-1 sobre Cobresal y un 1-0 ante O'Higgins. Anteriormente los azules también celebraron el paso a semifinales de la Copa Chile con un 4-0 frente a Deportes Antofagasta.

La última derrota del equipo de Fernando Gago fue, coincidentemente, el clásico contra la UC por la mínima en el Claro Arena.

Al frente, el "Romántico Viajero" tendrá a Deportes Concepción que pelea con todo buscando boletos para la Copa Sudamericana.

El "León de Collao" tiene un invicto de tres partidos, siendo el más reciente un empate sin goles ante Huachipato en Talcahuano.

Con las bajas de Igor Lichnovsky, Marcelo Morales y el lesionado Eduardo Vargas, se espera que la U forme con Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez; Fabián Hormazábal, Lucas Barrera, Charles Aránguiz, Maximiliano Guerrero; Agustín Arce; Octavio Rivero e Ignacio Vásquez.

En tanto, la UC de Daniel Garnero en su último partido sufrió una derrota de 3-0 a manos de Colo Colo en el Estadio Monumental, teniendo además la incertidumbre sobre el futuro del técnico y las renovaciones tras la llegada del gerente deportivo Francisco Pérez Lázaro.

En caso de no lograr el objetivo del "Chile 2", los precordilleranos tienen asegurada la disputa del "Chile 4" a la fase previa del máximo torneo continental, aunque con dos posibles rivales: Ganador o finalista de Copa Chile (siempre y cuando uno de ellos sea O'Higgins), o bien contra el rival mejor posicionado en la tabla de la Liga de Primera (excluyendo a Coquimbo Unido, que obtuvo el "Chile 3").

"La franja" jugará con Darío Melo; Tomás Asta-Buruaga, Agustín Farías, Branco Ampuero (o Daniel González), Nicolás L'Huillier; Fernando Zuqui, Jimmy Martínez, Cristián Cuevas; Clemente Montes, Fernando Zampedri y Juan Francisco Rossel.

Su rival será Huachipato que, al igual que el "Conce", pelea por acceder a la Sudamericana, siendo undécimo pero con 37 puntos, a solo tres de Everton y Deportes Limache.

Sin embargo, el conjunto "acerero" no gana desde hace cuatro partidos, en una racha que incluyó ser derrotado por el, en ese entonces, colista Unión La Calera.

Ambos partidos se disputarán a las 18:00 horas (21:00 GMT). Podrás seguir todos los detalles en Cooperativa.cl en la señal de Cooperativa Deportes.