Los resultados de la quinta fecha de la Liga de Primera 2026

Este fin de semana se disputa la quinta fecha de la Liga de Primera 2026.

Sigue los resultados de esta fecha:

Viernes 27 de febrero

Cobresal vs. Deportes La Serena, 18:00 horas. Estadio El Cobre.

Unión La Calera vs. Audax Italiano, 20:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

Sábado 28 de febrero

Coquimbo Unido vs. Deportes Concepción , 12:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

, 12:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso". Deportes Limache vs. Huachipato , 18:00 horas. Estadio "Lucio Fariña".

, 18:00 horas. Estadio "Lucio Fariña". Palestino vs. O'Higgins, 20:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Domingo 1 de marzo