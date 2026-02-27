Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Los resultados de la quinta fecha de la Liga de Primera 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Sigue en vivo la jornada junto a Cooperativa.cl.

Este fin de semana se disputa la quinta fecha de la Liga de Primera 2026.

Sigue los resultados en vivo junto a Cooperativa.cl y escucha el fútbol en la Radio en Vivo de Cooperativa.

Sigue los resultados de esta fecha:

Viernes 27 de febrero

Sábado 28 de febrero

  • Coquimbo Unido vs. Deportes Concepción, 12:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".
  • Deportes Limache vs. Huachipato, 18:00 horas. Estadio "Lucio Fariña".
  • Palestino vs. O'Higgins, 20:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Domingo 1 de marzo

  • Universidad de Concepción vs. Everton, 12:00 horas. Estadio "Ester Roa".
  • Colo Colo vs. Universidad de Chile, 18:00 horas. Estadio Monumental.
  • Ñublense vs. Universidad Católica, 20:30 horas. Estadio "Nelson Oyarzún"

