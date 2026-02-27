Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
Los resultados de la quinta fecha de la Liga de Primera 2026
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Sigue en vivo la jornada junto a Cooperativa.cl.
Sigue en vivo la jornada junto a Cooperativa.cl.
Este fin de semana se disputa la quinta fecha de la Liga de Primera 2026.
Sigue los resultados en vivo junto a Cooperativa.cl y escucha el fútbol en la Radio en Vivo de Cooperativa.
Sigue los resultados de esta fecha:
Viernes 27 de febrero
Sábado 28 de febrero
Domingo 1 de marzo