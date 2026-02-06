Los resultados de la segunda fecha de la Liga de Primera 2026

Este viernes comienza la segunda fecha de la Liga de Primera 2026, luego de una primera jornada marcada por hechos de violencia de hinchas de Universidad de Chile en el Estadio Nacional, la dura caída de Colo Colo ante Limache y el fin del invicto de Coquimbo Unido.

Sigue los resultados junto a Cooperativa.cl:

Viernes 6 de febrero

Audax Italiano vs. Universidad de Concepción. 20:00 horas. Estadio Bicentenario Municipal de La Florida. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

Sábado 7 de febrero

Coquimbo Unido vs. Palestino. 12:00 horas. Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

O'Higgins vs. Deportes La Serena. 18:00 horas. Estadio El Teniente.

Colo Colo vs. Everton. 20:30 horas. Estadio Monumental.

Domingo 8 de febrero

Huachipato vs. Universidad de Chile. 12:00 horas. Estadio Huachipato-CAP Acero.

Ñublense vs. Deportes Limache. 18:00 horas. Estadio Nelson Oyarzún.

Universidad Católica vs. Deportes Concepción. 20:30 horas. Claro Arena.

Lunes 9 de febrero