Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Los resultados de la sexta fecha de la Liga de Primera 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los partidos comienzan este viernes 6 de marzo.

Los resultados de la sexta fecha de la Liga de Primera 2026
Este fin de semana se disputa la sexta fecha de la Liga de Primera 2026.

Sigue los resultados en vivo junto a Cooperativa.cl y escucha el fútbol en la Radio en Vivo de Cooperativa.

Domingo 8 de marzo

1-0: 33' Martín Araya (PAL); 1-1: 67' Guillermo Pacheco (CSL); 2-1: 69' Vicente Espinoza (PAL); 3-1: 77' Julián Fernández (PAL); 3-2: 86' Franco Frías (CSL); 4-2: 87' Nelson Da Silva (PAL)

Sábado 7 de marzo

0-1: 5' Martín Mundaca (COQ); 0-2: 73' Alejandro Azocar (COQ); 1-2: 90' Lionel Altamirano (HUA); 1-3: 90+7' Cristián Zavala (COQ)

1-0: 67' Cristian Palacios (EVE)

0-1: 5' Maximiliano Romero (CC)

1-0: 38' Bastián Yáñez (OHI)

Viernes 6 de marzo

1-0: 38' Gonzalo Escalante (SER); 2-0: 41' Diego Rubio (SER); 3-0: 90+2' Matías Marín (SER)

0-1: 29' Gabriel Graciani (ÑUB); 0-2: 88' Diego Sanhueza (ÑUB)

Domingo 8 de marzo

  • Palestino vs. Cobresal. 20:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Lunes 9 de marzo

  • Universidad de Chile vs. Universidad de Concepción. 20:00 horas. Estadio Nacional.

- La tabla de posiciones de la Liga de Primera

Estadísticas:

