Los resultados de la sexta fecha de la Liga de Primera 2026

Este fin de semana se disputa la sexta fecha de la Liga de Primera 2026.

Sigue los resultados en vivo junto a Cooperativa.cl y escucha el fútbol en la Radio en Vivo de Cooperativa.

Domingo 8 de marzo

Palestino 4-2 Cobresal. Finalizado. Estadio Municipal de La Cisterna. Revisa el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

1-0: 33' Martín Araya (PAL); 1-1: 67' Guillermo Pacheco (CSL); 2-1: 69' Vicente Espinoza (PAL); 3-1: 77' Julián Fernández (PAL); 3-2: 86' Franco Frías (CSL); 4-2: 87' Nelson Da Silva (PAL)

Sábado 7 de marzo

Huachipato 1-3 Coquimbo Unido. Finalizado. Estadio Huachipato. Revisa el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

0-1: 5' Martín Mundaca (COQ); 0-2: 73' Alejandro Azocar (COQ); 1-2: 90' Lionel Altamirano (HUA); 1-3: 90+7' Cristián Zavala (COQ)

Everton 1-0 Deportes Limache. Finalizado. Estadio Sausalito. Revisa el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

1-0: 67' Cristian Palacios (EVE)

Audax Italiano 0-1 Colo Colo. Finalizado. Estadio Bicentenario de La Florida. Revisa el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y sigue el relato de Cooperativa Deportes.

0-1: 5' Maximiliano Romero (CC)

O'Higgins 1-0 Universidad Católica. Finalizado. Estadio El Teniente. Revisa el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y sigue el relato de Cooperativa Deportes.

1-0: 38' Bastián Yáñez (OHI)

Viernes 6 de marzo

Deportes La Serena 3-0 Unión La Calera. Finalizado. Estadio La Portada. Revisa el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

1-0: 38' Gonzalo Escalante (SER); 2-0: 41' Diego Rubio (SER); 3-0: 90+2' Matías Marín (SER)

Deportes Concepción 0-2 Ñublense. Finalizado Estadio "Ester Roa Rebolledo". Revisa el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

0-1: 29' Gabriel Graciani (ÑUB); 0-2: 88' Diego Sanhueza (ÑUB)

Domingo 8 de marzo

Palestino vs. Cobresal. 20:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Lunes 9 de marzo

Universidad de Chile vs. Universidad de Concepción. 20:00 horas. Estadio Nacional.

Estadísticas: