Los resultados de la sexta fecha de la Liga de Primera 2026
Los partidos comienzan este viernes 6 de marzo.
Este fin de semana se disputa la sexta fecha de la Liga de Primera 2026.
1-0: 33' Martín Araya (PAL); 1-1: 67' Guillermo Pacheco (CSL); 2-1: 69' Vicente Espinoza (PAL); 3-1: 77' Julián Fernández (PAL); 3-2: 86' Franco Frías (CSL); 4-2: 87' Nelson Da Silva (PAL)
0-1: 5' Martín Mundaca (COQ); 0-2: 73' Alejandro Azocar (COQ); 1-2: 90' Lionel Altamirano (HUA); 1-3: 90+7' Cristián Zavala (COQ)
1-0: 67' Cristian Palacios (EVE)
0-1: 5' Maximiliano Romero (CC)
1-0: 38' Bastián Yáñez (OHI)
1-0: 38' Gonzalo Escalante (SER); 2-0: 41' Diego Rubio (SER); 3-0: 90+2' Matías Marín (SER)
0-1: 29' Gabriel Graciani (ÑUB); 0-2: 88' Diego Sanhueza (ÑUB)
