Los resultados de la tercera fecha de la Liga de Primera 2026

Este fin de semana se disputa la tercera fecha de la Liga de Primera 2026, que estará marcada por el clásico del Norte Chico que protagonizará el campeón Coquimbo Unido ante La Serena.

Sigue los resultados junto a Cooperativa.cl.

Viernes 13 de febrero

Everton vs. Huachipato. 18:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

Palestino vs. Universidad de Chile. 20:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

Sábado 14 de febrero

Deportes La Serena vs. Coquimbo Unido. 12:00 horas. Estadio La Portada.

Deportes Limache vs. O'Higgins. 18:00 horas. Estadio "Lucio Fariña".

Cobresal vs. Universidad Católica. 20:30 horas. Estadio El Cobre.

Domingo 15 de febrero

Universidad de Concepción vs. Deportes Concepción. 12:00 horas. Estadio "Ester Roa".

Ñublense vs. Audax Italiano. 18:00 horas. Estadio Bicentenario "Nelsón Oyarzún".