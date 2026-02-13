Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Los resultados de la tercera fecha de la Liga de Primera 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Sigue en vivo la jornada junto a Cooperativa.cl.

Este fin de semana se disputa la tercera fecha de la Liga de Primera 2026, que estará marcada por el clásico del Norte Chico que protagonizará el campeón Coquimbo Unido ante La Serena.

Sigue los resultados junto a Cooperativa.cl. 

Viernes 13 de febrero

Sábado 14 de febrero

  • Deportes La Serena vs. Coquimbo Unido. 12:00 horas. Estadio La Portada.
  • Deportes Limache vs. O'Higgins. 18:00 horas. Estadio "Lucio Fariña".
  • Cobresal vs. Universidad Católica. 20:30 horas. Estadio El Cobre.

Domingo 15 de febrero

  • Universidad de Concepción vs. Deportes Concepción. 12:00 horas. Estadio "Ester Roa".
  • Ñublense vs. Audax Italiano. 18:00 horas. Estadio Bicentenario "Nelsón Oyarzún".
  • Colo Colo vs. Unión La Calera. 20:30 horas. Estadio Monumental.

