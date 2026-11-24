Los tres grandes en simultáneo: La programación de la última fecha de la Liga
El torneo tendrá un ajetreado cierre con múltiples partidos a la par, producto de las definiciones en la tabla.
El torneo tendrá un ajetreado cierre con múltiples partidos a la par, producto de las definiciones en la tabla.
A través del sitio web del Campeonato Chileno, la ANFP anunció la programación para la última fecha de la Liga de Primera 2026, con la particularidad de tener a Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica jugando en simultáneo.
Los tres conjuntos saltarán el domingo 6 de diciembre a las 18:00, debido a sus partidos serán decisivos tanto por el "Chile 2" que pelean la U y la UC como por la definición del descenso.
Universidad de Chile recibirá a Unión La Calera, mientras Colo Colo visitará a Cobresal y Universidad Católica hará lo propio ante Universidad de Concepción.
Pero la agenda no termina ahí, pues Audax Italiano y O'Higgins por el momento también tienen posibilidades matemáticas de perder la categoría. Así, será una maratónica jornada de cinco partidos a la par.
Cabe apuntar que la programación está sujeta a cambios dependiendo de los resultados en la penúltima fecha.
- Revisa la agenda para la fecha 30: