El Ejército de Estados Unidos prevé detonar este miércoles unas 4,3 toneladas de azida de plomo deteriorada en la Planta de Municiones del Ejército de Middletown, en Iowa, después de que un tribunal federal de apelaciones levantara la suspensión judicial que pesaba sobre la operación.

La decisión reactivó un controvertido plan para eliminar 68 barriles subterráneos que contienen este compuesto, utilizado como detonador de municiones.

Según el Ejército, se han detectado formaciones cristalinas altamente sensibles en 58 de los recipientes, lo que aumenta el riesgo de una explosión espontánea.

Sin embargo, la operación ha generado preocupación entre residentes y organizaciones ecologistas, debido a la posible dispersión de partículas de plomo hasta a 160 kilómetros del lugar de la detonación.

La controversia también se centra en la cancelación de un contrato con la empresa MuniRem Environmental, que había propuesto neutralizar químicamente los residuos sin liberar contaminantes.

En medio de la polémica, la NASA anunció su participación en el seguimiento ambiental de la operación. La agencia señaló que ha movilizado aeronaves de investigación y capacidades de observación satelital como parte de una respuesta coordinada del Gobierno federal.

"NASA está utilizando sus instrumentos científicos avanzados y su experiencia para recopilar datos ambientales y atmosféricos que permitan orientar la respuesta federal", indicó la agencia. Entre los recursos desplegados figuran un P-3 Orion, un Gulfstream III y un B200 contratado por el centro Ames, además de observaciones del instrumento satelital TEMPO.

Por su parte, las autoridades sanitarias de Iowa e Illinois han recomendado a los residentes de las zonas potencialmente afectadas adoptar medidas preventivas.

El Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) advirtió especialmente a quienes viven a menos de 20 millas (unos 32 kilómetros) de la planta sobre las precauciones que deben tomar ante la detonación, prevista para las 09:00 hora local del miércoles (12:00 de Chile continental).

Entre las recomendaciones figura permanecer en el interior de las viviendas, con las ventanas cerradas, durante las 24 a 48 horas posteriores a la explosión.

La operación, aplazada en varias ocasiones por las condiciones meteorológicas y las protestas vecinales, también provocó un cruce político después de que el presidente Donald Trump defendiera la detonación controlada, aunque pidió que el gobernador electo de Iowa, Rob Sand, tuviera la última palabra sobre su ejecución.