La exministra vocera Mara Sedini criticó el desempeño del actual portavoz del Gobierno de José Antonio Kast, Gonzalo Arenas.

"El subsecretario ha cometido errores comunicacionales, muchas veces no forzados, que han generado problemas con parlamentarios, con ministros", comentó la periodista, cantante y actriz en entrevista con Las Últimas Noticias (LUN).

La exautoridad —quien en mayo pasado dejó abruptamente la vocería de La Moneda luego de apenas 69 días en el cargo y en medio de duros cuestionamientos por dificultades para comunicar— afirmó que Arenas "llegó con una ventaja particular, porque el Gobierno se dio cuenta de la importancia de tener una vocería activa y potente, sensación que al inicio del Gobierno no tenía".

"Él tiene más espacio político y respaldo que antes, pero también le tocó entrar en plena crisis de (el ministro de Justicia, Fernando) Rabat y, para cualquier vocero, entrar con una crisis de ese calibre es muy difícil. O sea, salir a defender ese tema es delicado", planteó Sedini.

"Espero que, más allá de él, esto tenga que ver con una reacción del Gobierno completo al modelo comunicacional", enfatizó.

En ese sentido, la exvocera aseguró que "al Gobierno le ha costado muchísimo tener agenda; incluso, cuando tiene buenas cosas que contar, no logra tomarse la agenda porque algo pasa que se vuelve más noticia: algún error no forzado, algún problema, alguna disputa interna".

Consultada por el actual escenario político, Sedini definió al Ejecutivo como "una gran coalición, aunque de repente un poco incontrolable".