Tópicos:
Deportes
| Fútbol
| Liga de Primera
Marcador Virtual: Cobresal vs. Universidad Católica
Marcador
Ficha
Liga de Primera
Fecha 3
Estadio El Cobre, El Salvador
14/02/2026, 20:30 hrs.
Cobresal
DT:
Gustavo Huerta
-
-
-
Árbitro:
Universidad Católica
DT:
Daniel Garnero
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Daniel Rojas
Campeonato
Liga de Primera
Fecha y hora
14/02/2026, 20:30 hrs.
Lugar
Estadio El Cobre, El Salvador
Árbitro
Alineaciones
Cobresal
Universidad Católica
No hay información disponible
No hay información disponible
Goles
Cobresal
Universidad Católica
Tarjetas Amarillas
Cobresal
Universidad Católica
Tarjetas Rojas
Cobresal
Universidad Católica
