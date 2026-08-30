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Tópicos:
Deportes
| Fútbol
| Liga de Primera
Marcador Virtual: Colo Colo vs. Audax Italiano
Marcador
Ficha
Liga de Primera
Domingo, 30 de Agosto de 2026 - 🕑17:30 horas
Estadio Monumental
Colo Colo
DT:
Fernando Ortiz
-
-
-
Árbitro: Franco Jiménez
Audax Italiano
DT:
Patricio Graff
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Francisco Cubillos
... Cargando Contenido
Liga de Primera
Domingo, 30 de Agosto de 2026 - 🕑17:30 horas
Estadio Monumental
Colo Colo
DT:
Fernando Ortiz
-
-
-
Árbitro: Franco Jiménez
Audax Italiano
DT:
Patricio Graff
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Francisco Cubillos
... Cargando Contenido
Campeonato
Liga de Primera
Fecha y hora
30/08/2026, 17:30 hrs.
Lugar
Estadio Monumental
Árbitro
Franco Jiménez
Alineaciones
Colo Colo
Audax Italiano
No hay información disponible
No hay información disponible
Goles
Colo Colo
Audax Italiano
Tarjetas Amarillas
Colo Colo
Audax Italiano
Tarjetas Rojas
Colo Colo
Audax Italiano
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