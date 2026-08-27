La "impactante cifra" que recibió Coté López por su entrevista en "Primer Plano"

Alta expectación ha generado el nuevo capítulo de la polémica que involucra a María José "Coté" López en el quiebre de Gala Caldirola y Luis "Mago" Jiménez, con la empresaria llegando este viernes a "Primer Plano" a contar su versión y expresar sus disculpas a la modelo española.

Esto luego de que el exfutbolista reconociera haberle sido infiel a la otrora chica reality con su exesposa, con la propia López admitiendo que su "remember" con Jiménez fue "un error".

Mayor sorpresa causó la revelación de la "impactante cifra" que recibirá la influencer por su entrevista con Fran García-Huidobro en el programa farandulero de Chilevisión.

"A María José López, por darle la entrevista a 'Primer Plano', le han pagado la impactante cifra -yo no lo podía creer- de cero pesos", aseguró Hugo Valencia en "Zona de Estrellas" (Zona Latina).

De hecho, la conversación con la denominada "Dama de Hierro" comenzará aclarando que no recibió ningún peso por la entrevista: "Entiendo que la entrevista comienza con María José López diciendo que esta entrevista es completamente gratis, porque su intención no es facturar, sino que es poder hablar".

Valencia también indicó que en la conversación, que se realizó en Punta Cana, "hay muchos y largos minutos donde no para de llorar. Es como una catarsis".

La entrevista, que se emitirá este viernes en "Primer Plano", tendrá a López abordando la infidelidad del "Mago" y también su polémico llamado al programa farandulero la semana pasada para enfrentar a Caldirola, algo de lo que ya se arrepintió.

"Primero pedirle disculpas a ella (Gala), porque ella no se lo merecía", dijo entre lágrimas la empresaria en un adelanto de la conversación.