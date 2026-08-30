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Tópicos: Magazine | Televisión

"Deben ser los años": Rafael Cavada explicó su abrupta salida al aire

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Este sábado el periodista alcanzó a estar 10 minutos al aire antes de ser sacado de pantalla.
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El periodista Rafael Cavada explicó la abrupta salida de pantalla que protagonizó este sábado mientras conducía las noticias en Chilevisión.

Apenas 10 minutos después de haber iniciado transmisiones, Cavada fue sacado del aire y reemplazado por otra periodista, que explicó que el comunicador "estaba muy mal de la garganta".

En conversación con El Filtrador, Rafael Cavada indicó que su situación "no es grave" y que no es "nada que no se quite con un buen antibiótico intravenoso".

"Estoy con fiebre y casi sin voz. Deben ser los años", agregó Cavada, quien este domingo no apareció en Chilevisión.

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