Meneghini evitó hablar de las dudas por su continuidad en la U y puso el foco en el Superclásico

Francisco Meneghini, entrenador de Universidad de Chile, analizó con poca autocrítica el empate ante Deportes Limache y evitó hablar sobre las dudas por su continuidad, tras sumar cuatro partidos sin ganar en el torneo nacional. Además, puso el foco en el próximo desafío, el Superclásico ante Colo Colo.

En la rueda de prensa, la primera consulta fue sobre la incertidumbre sobre su futuro, considerando que el partido con Colo Colo puede ser clave. Sin embargo, "Paqui" eludió la respuesta y solo señaló: "Vamos a trabajar de la mejor forma para llegar bien al Monumental".

En cuanto al análisis del encuentro, señaló que la interrupción por pirotecnia marcó un antes y un después en el trámite del cotejo.

"Hasta ese momento estábamos siendo superiores y daba la sensación de que podíamos hacer el tercer gol. Después del parate estuvimos más lentos en la posesión y Limache tuvo más la pelota", comentó.

Sobre el presente del equipo, el técnico reconoció que la falta de victorias pesa en lo anímico, aunque destacó señales positivas. "El hecho de no ganar lo vamos sintiendo, la confianza no es la máxima, pero hay que aferrarse a las cosas que estamos haciendo bien. Creo que fue nuestro mejor partido".

En la misma línea, descartó cuestionamientos a su continuidad al ser consultado si tenía una fecha máxima de plazo en la U. "No la tengo, volvimos a superar al rival y controlamos las acciones; empatan por una situación puntual", explicó.

El Superclásico entre la U y Colo Colo está programado para disputarse el domingo 1 de marzo, a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio Monumental.