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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Ñublense se reencontró con los festejos a costa de Coquimbo Unido en la Liga de Primera

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los "diablos" acumulaban cinco encuentros y dos meses sin ganar en Primera División.

Ñublense se reencontró con los festejos a costa de Coquimbo Unido en la Liga de Primera
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Ñublense volvió a festejar después de dos meses en la Liga de Primera tras remontar con un 2-1 a Coquimbo Unido en el "Nelson Oyarzún Arenas" por la fecha 25 de la Liga de Primera, cortando una racha sin ganar de hace cinco partidos en el torneo.

Con el estreno de Vicente Núñez en la banca técnica tras la desvinculación de Juan José Ribera, el dueño de casa quedó en desventaja tras una temprana anotación de Luis Riveros (13').

No obstante, logró emparejar el marcador antes del descanso mediante un penal ejecutado por Matías Plaza (38').

En el complemento, la escuadra local inclinó las acciones a su favor gracias a la aparición de Diego Sanhueza (81'), quien aprovechó una mala salida de Diego Sánchez para inflar las redes con un cabezazo.

Finalizado el encuentro, Ñublense sumó 35 unidades en el séptimo lugar antes de visitar a O'Higgins el 31 de octubre en Rancagua. Mientras que Coquimbo se quedó con 32 puntos en la décima posición y recibirá a Unión La Calera el 30 de dicho mes.

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