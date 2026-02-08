Ñublense y Limache repartieron honores en intenso partido

Ñublense y Deportes Limache repartieron puntos tras igualar 1-1 en el Estadio "Nelson Oyarzún" de Chillán, en un compromiso válido por la segunda fecha de la Liga de Primera.

El encuentro tuvo un arranque accidentado por un corte sufrido por el portero Nicola Pérez, lo que detuvo las acciones por casi 10 minutos antes de retomar el ritmo competitivo.

Pese a que los locales intentaron tomar la iniciativa, fue el cuadro de la Región de Valparaíso el que abrió la cuenta a los 18 minutos. Repitiendo la fórmula de salidas rápidas que complicó a Colo Colo en la fecha pasada, Gonzalo Sosa aprovechó una asistencia de Daniel Castro para vencer la resistencia chillaneja y poner en ventaja a la visita.

Los "Diablos Rojos" reaccionaron dominando la posesión y generando peligro a través de Gabriel Graciani, encontrando su premio recién en el complemento. A los 55', Ignacio Jeraldino decretó el empate 1-1, capitalizando el retroceso en las líneas de Limache, que apostó a defender la ventaja en la segunda mitad.

El desenlace del partido estuvo marcado por la tensión y la expulsión de Alex Alfonzo en Deportes Limache a los 87 minutos. Con superioridad numérica, Ñublense se volcó al ataque en los descuentos buscando el triunfo, pero la falta de precisión de Graciani y Rami, sumado al espíritu de lucha de la defensa forastera, mantuvo la paridad en el marcador.

Mientras Limache llegó a los cuatro puntos y se ubicó tercero, Ñublense llegó a dos unidades y es 10°.