Octavio Rivero: Dijeron que llegué lesionado a la U y me parece una falta de respeto

El delantero de Universidad de Chile Octavio Rivero salió al paso de los cuestionamientos sobre su estado físico y descartó haber llegado lesionado al conjunto azul.

"Se habló mucho. Hoy en día cualquiera que tenga un micrófono puede decir cualquier cosa y eso muchas veces molesta, porque en vez de informar desinforman. Dijeron que llegué lesionado a la U y me parece una falta de respeto", comentó para TNT Sports Chile.

En esa línea, Rivero aclaró cuándo se produjo la lesión que lo tiene complicado. "Yo me hice revisión médica cuando llegué acá, entonces me molesta un poco que se digan cosas. Yo sufrí la lesión en Perú, en el partido amistoso contra Alianza Lima", explicó.

Además, el exColoColo comentó sobre los plazos de recuperación que tendrá post operación. "Se habla de entre a tres a seis meses, depende de cómo sea la evolución. Voy a trabajar mucho para que en la segunda parte del año ojalá estar disponible y ayudar al equipo, que es lo que más quiero", dijo.

Finalmente, el delantero se refirió a las opciones que tuvo para evitar una intervención quirúrgica. "Tratamos de ver si podíamos evitar la cirugía con distintos tipos de tratamiento, pero lamentablemente es inevitable. Es una lástima, porque cuando uno llega a un lugar nuevo tiene muchas expectativas e ilusión", cerró.

🚑⚽🔵 El delantero de #LaU rompió el silencio



Octavio Rivero conversó en exclusiva con Marcelo Díaz y entregó su versión de la lesión que tiene en la rodilla. Además, reveló que deberá operarse en los próximos días y estará fuera de tres a seis meses. pic.twitter.com/xYEbMhjafn

— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) March 17, 2026