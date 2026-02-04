Partido de Huachipato y U. de Chile tiene probable fecha para disputarse en Talcahuano

El partido de Huachipato y Universidad de Chile tiene una probable fecha para disputarse en Talcahuano, por la segunda fecha de la Liga de Primera 2026.

Según información de Cooperativa Deportes, la dirigencia de Huachipato tuvo una reunión con la Delegación Presidencial del Biobío y se fijó, a falta de oficialización, que el compromiso se dispute el lunes a las 17:00 horas (20:00 GMT), aunque sólo con abonados del club acerero.

El encuentro estaba originalmente programado para este domingo 8 de febrero a las 12:00 horas en el Estadio de Huachipato, pero no fue autorizado tras un informe clave que elaboró la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Con este cambio de programación, Huachipato y U. de Chile verán ajustados sus tiempos antes de la tercera fecha, ya que deberán jugar el viernes 13 ante Everton y Palestino, respectivamente.