Por la definición del torneo: La U jugará en simultáneo con Colo Colo por la fecha 27

La ANFP oficializó la reprogramación del partido entre Universidad de Chile y Cobresal por la fecha 27 de la Liga de Primera, fijando el encuentro para disputarse en paralelo al compromiso de Colo Colo frente a Ñublense.

La Gerencia de Ligas Profesionales adelantó el duelo que en un principio estaba pactado para el lunes 9 de noviembre a las 20:00 horas (23:00 GMT). Por lo tanto, ahora ambos jugarán el domingo 8 de dicho mes a las 15:00 horas (18:00 GMT).

Mientras que los "albos" buscarán conquistar la corona en Chillán tras ubicarse con 58 puntos en lo más alto de la tabla, el cuadro "azul" aún debe definir su localía para animar un duelo en el que llega segundo con 48 unidades.

Colo Colo será campeón si derrota a Ñublense sin depender de otros resultados, e incluso puede dar la vuelta con un empate solo si Universidad de Chile no vence a Cobresal.