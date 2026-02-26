¿Qué partido se verá por TV abierta en la quinta fecha de la Liga de Primera?

Este fin de semana se disputa la quinta fecha de la Liga de Primera 2026 y uno de los ocho encuentros tendrá transmisión en televisión abierta.

Será el partido que protagonizará Universidad de Concepción ante Everton, en el Estadio "Ester Roa Rebolledo", el domingo a las 12:00 horas (15:00 GMT).

El "Campanil" viene de empatar con Deportes La Serena, mientras que los "ruleteros" perdieron contra Audax Italiano y siguen sin sumar en la tabla.

¿Qué canal transmite el partido entre U. de Concepcion y Everton?

El duelo entre Universidad de Concepción y Everton tendrá transmisión en la señal de Canal 13, además de sus plataformas digitales como 13.cl, 13Go y la Señal 2 de T13 en Vivo.

Todos los detalles también los podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.