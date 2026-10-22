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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

¿Qué partido será transmitido por TV abierta en la fecha 25 de la Liga de Primera?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El encuentro será emitido este sábado 24 de octubre.

¿Qué partido será transmitido por TV abierta en la fecha 25 de la Liga de Primera?
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La Liga de Primera 2026 vuelve a la acción este fin de semana, con el desarrollo de la jornada 25, y contará con un duelo que será transmitido en televisión abierta.

El partido elegido para esta fecha 25 es el choque que protagonizarán Deportes La Serena y Deportes Concepción este sábado 24 de octubre a las 12:30 horas (15:30 GMT) en La Portada, y que será transmitido por la Señal 2 de Canal 13, T13 en vivo, y todas sus plataformas.

El cuadro granate, dirigido por Felipe Gutiérrez, está en el undécimo lugar de la tabla, con 30 unidades, y pese a que pelean por meterse en puestos de Copa Sudamericana, también se encuentran a solo 7 unidades de la zona de descenso, por lo que están obligados a cosechar un buen resultado en casa y sacudirse de las últimas dos derrotas consecutivas.

Los lilas, por su lado, están novenos con 32 puntos, y también están en la lucha por los cupos a torneos internacionales; aunque el equipo de Fernando Díaz arrastra tres partidos sin ganar y buscará la victoria para evitar una mala racha.

Todos los detalles los podrás seguir en Cooperativa.cl. 

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