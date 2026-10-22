¿Qué partido será transmitido por TV abierta en la fecha 25 de la Liga de Primera?
El encuentro será emitido este sábado 24 de octubre.
El encuentro será emitido este sábado 24 de octubre.
La Liga de Primera 2026 vuelve a la acción este fin de semana, con el desarrollo de la jornada 25, y contará con un duelo que será transmitido en televisión abierta.
El partido elegido para esta fecha 25 es el choque que protagonizarán Deportes La Serena y Deportes Concepción este sábado 24 de octubre a las 12:30 horas (15:30 GMT) en La Portada, y que será transmitido por la Señal 2 de Canal 13, T13 en vivo, y todas sus plataformas.
El cuadro granate, dirigido por Felipe Gutiérrez, está en el undécimo lugar de la tabla, con 30 unidades, y pese a que pelean por meterse en puestos de Copa Sudamericana, también se encuentran a solo 7 unidades de la zona de descenso, por lo que están obligados a cosechar un buen resultado en casa y sacudirse de las últimas dos derrotas consecutivas.
Los lilas, por su lado, están novenos con 32 puntos, y también están en la lucha por los cupos a torneos internacionales; aunque el equipo de Fernando Díaz arrastra tres partidos sin ganar y buscará la victoria para evitar una mala racha.
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