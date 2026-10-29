¿Qué partido será transmitido por TV abierta en la fecha 26 de la Liga de Primera?

La Liga de Primera 2026 continua fin de semana con el desarrollo de la fecha 26, y contará con un duelo que será transmitido en televisión abierta.

El partido elegido para esta fecha 26 es el choque que protagonizarán Cobresal y Everton este domingo 1 de noviembre a las 14:15 horas (17:15 GMT) en El Salvador, y que será transmitido por la Señal 2 de Canal 13, T13 en vivo, y todas sus plataformas.

El equipo de Gustavo Huerta está en el antepenúltimo lugar, fuera de la zona de descenso, aunque necesita seguir sumando para mantenerse alejado del peligro.

Los mineros vienen de cosechar dos empates consecutivos, por lo que buscarán sacar ventaja de la localía para quedarse con los puntos.

Everton, por su lado, llega herido por la goleada sufrida ante Universidad de Chile, e intentará sacudirse a costa de los mineros.

Los viñamarinos están con 39 puntos en el cuarto puesto, y buscará la victoria para mantener la presión en la pelea por los cupos a la Copa Libertadores.

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