¿Qué partido será transmitido por TV abierta en la fecha 27 de la Liga de Primera?

La Liga de Primera 2026 continua fin de semana con el desarrollo de una decisiva fecha 27, y contará con un duelo clave que será transmitido en televisión abierta.

El partido elegido para esta fecha 27 es el choque que protagonizarán Unión La Calera y Huachipato este domingo 8 de noviembre a las 17:30 horas (20:30 GMT) en el Estadio "Nicolás Chahuán", y que será transmitido por la Señal 2 de Canal 13, T13 en vivo, y todas sus plataformas.

El conjunto cementero, dirigido por John Armijo, está muy complicado en el último lugar de la tabla, con 21 puntos en zona descenso, por lo que necesita con urgencia la victoria para seguir con vida de cara a las últimas tres fechas del torneo.

Huachipato, por su lado, está en el séptimo lugar con 36 unidades y está en la pelea por meterse en zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

El objetivo de los pupilos de Jaime García es cosechar los tres puntos en el césped sintético de La Calera, y también cortar una mala racha, ya que llevan tres partidos consecutivos sin ganar.

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