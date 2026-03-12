¿Qué partido será transmitido por TV abierta en la séptima fecha de la Liga de Primera?

Este fin de semana se jugará la séptima fecha de la Liga de Primera 2026, que contará con un encuentro transmitido por televisión abierta.

El duelo elegido será el que animarán Cobresal y Deportes Limache, programado para este domingo 15 de marzo a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio El Cobre, en El Salvador.

Los "Tomateros" vienen de perder con Everton y quieren recuperarse para meter presión a Colo Colo en la pelea por el liderato; y los mineros llevan tres partidos sin ganar, por lo que necesita sumar para alejarse de la zona de peligro en la tabla de posiciones.

¿Qué canal transmite el partido entre Cobresal y Deportes Limache?

El cotejo entre mineros y limachinos será transmitido por la Señal 2 del 13, T13 en vivo, y todas sus plataformas,

También podrás seguir todos los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.