¿Qué partidos del fútbol chileno se jugarán mientras se disputa el Mundial 2026?
La Liga de Primera y la Copa Chile se tomarán la agenda en el período mundialista.
La Liga de Primera y la Copa Chile se tomarán la agenda en el período mundialista.
El Mundial de Norteamérica 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio, y aunque todas las miradas estarán puestas en Estados Unidos, México y Canadá, la acción del fútbol chileno no parará, y tendrá una gran cantidad de encuentros que se disputarán en ese período.
En el fin de semana que arrancará el Mundial, se jugará la fecha 15 de la Liga, la última de la primera rueda; y en las semanas siguientes, continuará la Copa Chile 2026, que tiene programación confirmada hasta la quinta jornada.
Revisa la agenda del fútbol chileno durante el Mundial:
Viernes 12 de junio
Sábado 13 de junio
Domingo 14 de junio
Viernes 19 de junio
Sábado 20 de junio
Domingo 21 de junio
Martes 23 de junio
Miércoles 24 de junio
Jueves 25 de junio
Viernes 26 de junio
Sábado 27 de junio
Domingo 28 de junio
Lunes 29 de junio
Martes 30 de junio
Miércoles 1 de julio
Jueves 2 de julio
Sábado 4 de julio
Domingo 5 de julio
Lunes 6 de julio