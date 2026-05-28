¿Qué partidos del fútbol chileno se jugarán mientras se disputa el Mundial 2026?

El Mundial de Norteamérica 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio, y aunque todas las miradas estarán puestas en Estados Unidos, México y Canadá, la acción del fútbol chileno no parará, y tendrá una gran cantidad de encuentros que se disputarán en ese período.

En el fin de semana que arrancará el Mundial, se jugará la fecha 15 de la Liga, la última de la primera rueda; y en las semanas siguientes, continuará la Copa Chile 2026, que tiene programación confirmada hasta la quinta jornada.

Revisa la agenda del fútbol chileno durante el Mundial:

Liga de Primera - Fecha 15

Viernes 12 de junio

Audax Italiano vs. Deportes La Serena. 20:00 horas. Estadio Bicentenario La Florida

Sábado 13 de junio

Everton vs. Palestino. 15:00 horas. Estadio Sausalito

Estadio Sausalito Colo Colo vs. Cobresal. 17:30 horas. Estadio Monumental

Domingo 14 de junio

Deportes Concepción vs. Deportes Limache. 12:30 horas. Estadio "Ester Roa"

Estadio "Ester Roa" Unión La Calera vs. Universidad de Chile. 15:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán"

Estadio "Nicolás Chahuán" Universidad Católica vs. Universidad de Concepción. 17:30 horas. Claro Arena

Claro Arena Coquimbo Unido vs. O'Higgins. 20:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"

Partido pendiente de la fecha 13

Universidad de Chile vs. O'Higgins. 20:00 horas. Estadio Nacional.

Copa Chile - Fecha 3

Viernes 19 de junio

Audax Italiano vs. Deportes Santa Cruz. 19:00 horas. Estadio Bicentenario La Florida

Estadio Bicentenario La Florida San Marcos de Arica vs. Deportes Limache. 20:00 horas. Estadio "Carlos Dittborn"

Sábado 20 de junio

Magallanes vs. Palestino. 12:30 horas. Estadio Municipal de San Bernardo

Estadio Municipal de San Bernardo Deportes Copiapó vs. Universidad Católica. 15:00 horas. Estadio "Luis Valenzuela Hermosilla"

Estadio "Luis Valenzuela Hermosilla" Cobreloa vs. Cobresal. 15:00 horas. Estadio Zorros del Desierto

Estadio Zorros del Desierto Deportes Recoleta vs. Colo Colo. 17:30 horas. Estadio por confirmar

Estadio por confirmar Rangers de Talca vs. Universidad de Concepción. 18:00 horas. Estadio Fiscal de Talca

Estadio Fiscal de Talca Everton vs. San Luis. 18:00 horas. Estadio Sausalito

Estadio Sausalito Coquimbo Unido vs. Deportes Iquique. 20:00 horas. Estadio "Franscisco Sánchez Rumoroso"

Domingo 21 de junio

Huachipato vs. Deportes Puerto Montt. 12:30 horas. Estadio Huachipato

Estadio Huachipato Deportes Antofagasta vs. Deportes La Serena. 12:30 horas. Estadio por confirmar

Estadio por confirmar Deportes Temuco vs. Deportes Concepción. 15:00 horas . Estadio "Germán Becker"

. Estadio "Germán Becker" Unión La Calera vs. Unión San Felipe. 15:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán"

Estadio "Nicolás Chahuán" Curicó Unido vs. Ñublense. 16:00 horas. Estadio La Granja

Estadio La Granja Universidad de Chile vs. Santiago Wanderers. 17:30 horas. Estadio Nacional

Estadio Nacional O'Higgins vs. Unión Española. 20:00 horas. Estadio El Teniente

Copa Chile - Fecha 1 (partidos pendientes)

Martes 23 de junio

Palestino vs. Audax Italiano. 20:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna

Estadio Municipal de La Cisterna Everton vs. Universidad Católica. 20:30 horas. Estadio Sausalito

Miércoles 24 de junio

Deportes La Serena vs. Cobresa. 18:00 horas. Estadio por confirmar

Estadio por confirmar Unión La Calera vs. Universidad de Chile. 19:30 horas . Estadio "Nicolás Chahuán"

. Estadio "Nicolás Chahuán" Deportes Concepción vs. Huachipato. 19:30 horas. Estadio "Ester Roa"

Jueves 25 de junio

Colo Colo vs. O'Higgins. 19:30 horas. Estadio Monumental

Estadio Monumental Ñublense vs. Universidad de Concepción. 19:30 horas. Estadio "Nelson Oyarzún"

Copa Chile - Fecha 4

Viernes 26 de junio

Everton vs. Deportes Copiapó. 19:00 horas. Estadio Sausalito

Sábado 27 de junio

Deportes Santa Cruz vs. Palestino. 17:00 horas. Estadio "Joaquín Muñoz"

Estadio "Joaquín Muñoz" San Marcos de Arica vs. Coquimbo Unido. 17:00 horas. Estadio "Carlos Dittborn"

Estadio "Carlos Dittborn" Deportes Limache vs. Deportes Iquique. 17:00 horas . Estadio "Lucio Fariña"

. Estadio "Lucio Fariña" Audax Italiano vs. Magallanes. 17:30 horas. Estadio Bicentenario de La Florida

Estadio Bicentenario de La Florida Universidad Católica vs. San Luis. 20:00 horas. Claro Arena

Domingo 28 de junio

Deportes La Serena vs. Cobreloa. 12:30 horas . Estadio La Portada

. Estadio La Portada Cobresal vs. Deportes Antofagasta. 12:30 horas . Estadio El Cobre

. Estadio El Cobre Unión La Calera vs. Santiago Wanderers. 15:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán"

Estadio "Nicolás Chahuán" Huachipato vs. Deportes Temuco. 15:00 horas. Estadio Huachipato

Estadio Huachipato Curicó Unido vs. Universidad de Concepción. 16:00 horas. Estadio La Granja

Estadio La Granja Rangers vs. Ñublense. 17:00 horas. Estadio Fiscal de Talca

Estadio Fiscal de Talca O'Higgins vs. Deportes Recoleta. 17:00 horas . Estadio El Teniente

. Estadio El Teniente Universidad de Chile vs. Unión San Felipe. 17:30 horas. Estadio Nacional

Estadio Nacional Deportes Puerto Montt vs. Deportes Concepción. 20:00 horas. Estadio Chinquihue

Lunes 29 de junio

Unión Española vs. Colo Colo. 19:30 horas. Estadio Santa Laura

Copa Chile - Fecha 2 (partidos pendientes)

Martes 30 de junio

Audax Italiano vs. Palestino. 18:00 horas. Estadio Bicentenario La Florida

Estadio Bicentenario La Florida Universidad Católica vs. Everton. 20:30 horas. Claro Arena

Miércoles 1 de julio

Cobresal vs. Deportes La Serena . 18:00 horas. Estadio El Cobre

. Estadio El Cobre Deportes Limache vs. Coquimbo Unido. 18:00 horas. Estadio "Lucio Fariña"

Estadio "Lucio Fariña" Universidad de Concepción vs. Ñublense. 18:00 horas. Estadio "Ester Roa"

Estadio "Ester Roa" Universidad de Chile vs. Unión La Calera. 20:30 horas. Estadio Nacional

Jueves 2 de julio

Huachipato vs. Deportes Concepción. 18:00 horas. Estadio Huachipato

Estadio Huachipato O'Higgins vs. Colo Colo. 20:30 horas. Estadio El Teniente

Copa Chile - Fecha 5

Sábado 4 de julio

Unión San Felipe vs. Unión La Calera. 15:00 horas. Estadio Municipal de San Felipe

Estadio Municipal de San Felipe Palestino vs. Magallanes. 16:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna

Estadio Municipal de La Cisterna San Luis vs. Everton. 16:00 horas . Estadio "Lucio Fariña"

. Estadio "Lucio Fariña" Deportes Iquique vs. Coquimbo Unido. 18:00 horas. Estadio Tierra de Campeones

Estadio Tierra de Campeones Universidad Católica vs. Deportes Copiapó. 20:30 horas. Claro Arena

Domingo 5 de julio

Santiago Wanderers vs. Universidad de Chile. 12:30 horas. Estadio "Elías Figueroa"

Estadio "Elías Figueroa" Cobresal vs. Cobreloa. 15:00 horas. Estadio El Cobre

Estadio El Cobre Deportes Puerto Montt vs. Huachipato. 15:00 horas . Estadio Chinquihue

. Estadio Chinquihue Deportes La Serena vs. Deportes Antofagasta. 15:00 horas . Estadio La Portada

. Estadio La Portada Universidad de Concepción vs. Rangers de Talca. 15:00 horas. Estadio "Ester Roa"

Estadio "Ester Roa" Ñublense vs. Curicó Unido. 15:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún"

Estadio "Nelson Oyarzún" Deportes Santa Cruz vs. Audax Italiano. 16:00 horas. Estadio "Joaquín Muñoz"

horas. Estadio "Joaquín Muñoz" Unión Española vs. O'Higgins. 17:30 horas. Estadio Santa Laura

Estadio Santa Laura Deportes Limache vs. San Marcos de Arica. 20:00 horas. Estadio "Lucio Fariña"

Lunes 6 de julio