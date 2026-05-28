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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

¿Qué partidos del fútbol chileno se jugarán mientras se disputa el Mundial 2026?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La Liga de Primera y la Copa Chile se tomarán la agenda en el período mundialista.

¿Qué partidos del fútbol chileno se jugarán mientras se disputa el Mundial 2026?
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El Mundial de Norteamérica 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio, y aunque todas las miradas estarán puestas en Estados Unidos, México y Canadá, la acción del fútbol chileno no parará, y tendrá una gran cantidad de encuentros que se disputarán en ese período.

En el fin de semana que arrancará el Mundial, se jugará la fecha 15 de la Liga, la última de la primera rueda; y en las semanas siguientes, continuará la Copa Chile 2026, que tiene programación confirmada hasta la quinta jornada.

Revisa la agenda del fútbol chileno durante el Mundial:

Liga de Primera - Fecha 15

Viernes 12 de junio

  • Audax Italiano vs. Deportes La Serena. 20:00 horas. Estadio Bicentenario La Florida

Sábado 13 de junio

  • Everton vs. Palestino. 15:00 horas. Estadio Sausalito
  • Colo Colo vs. Cobresal. 17:30 horas. Estadio Monumental

Domingo 14 de junio

  • Deportes Concepción vs. Deportes Limache. 12:30 horas. Estadio "Ester Roa"
  • Unión La Calera vs. Universidad de Chile. 15:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán"
  • Universidad Católica vs. Universidad de Concepción. 17:30 horas. Claro Arena
  • Coquimbo Unido vs. O'Higgins. 20:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"

Partido pendiente de la fecha 13 

  • Universidad de Chile vs. O'Higgins. 20:00 horas. Estadio Nacional.

Copa Chile - Fecha 3

Viernes 19 de junio

  • Audax Italiano vs. Deportes Santa Cruz. 19:00 horas. Estadio Bicentenario La Florida
  • San Marcos de Arica vs. Deportes Limache. 20:00 horas. Estadio "Carlos Dittborn"

Sábado 20 de junio

  • Magallanes vs. Palestino. 12:30 horas. Estadio Municipal de San Bernardo
  • Deportes Copiapó vs. Universidad Católica. 15:00 horas. Estadio "Luis Valenzuela Hermosilla"
  • Cobreloa vs. Cobresal. 15:00 horas. Estadio Zorros del Desierto
  • Deportes Recoleta vs. Colo Colo. 17:30 horas. Estadio por confirmar
  • Rangers de Talca vs. Universidad de Concepción. 18:00 horas. Estadio Fiscal de Talca
  • Everton vs. San Luis. 18:00 horas. Estadio Sausalito
  • Coquimbo Unido vs. Deportes Iquique. 20:00 horas. Estadio "Franscisco Sánchez Rumoroso"

Domingo 21 de junio

  • Huachipato vs. Deportes Puerto Montt. 12:30 horas. Estadio Huachipato
  • Deportes Antofagasta vs. Deportes La Serena. 12:30 horas. Estadio por confirmar
  • Deportes Temuco vs. Deportes Concepción. 15:00 horas. Estadio "Germán Becker"
  • Unión La Calera vs. Unión San Felipe. 15:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán"
  • Curicó Unido vs. Ñublense. 16:00 horas. Estadio La Granja
  • Universidad de Chile vs. Santiago Wanderers. 17:30 horas. Estadio Nacional
  • O'Higgins vs. Unión Española. 20:00 horas. Estadio El Teniente

Copa Chile - Fecha 1 (partidos pendientes)

Martes 23 de junio

  • Palestino vs. Audax Italiano. 20:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna
  • Everton vs. Universidad Católica. 20:30 horas. Estadio Sausalito

Miércoles 24 de junio

  • Deportes La Serena vs. Cobresa. 18:00 horas. Estadio por confirmar
  • Unión La Calera vs. Universidad de Chile. 19:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán"
  • Deportes Concepción vs. Huachipato. 19:30 horas. Estadio "Ester Roa"

Jueves 25 de junio

  • Colo Colo vs. O'Higgins. 19:30 horas. Estadio Monumental
  • Ñublense vs. Universidad de Concepción. 19:30 horas. Estadio "Nelson Oyarzún"

Copa Chile - Fecha 4

Viernes 26 de junio

  • Everton vs. Deportes Copiapó. 19:00 horas. Estadio Sausalito

Sábado 27 de junio

  • Deportes Santa Cruz vs. Palestino. 17:00 horas. Estadio "Joaquín Muñoz"
  • San Marcos de Arica vs. Coquimbo Unido. 17:00 horas. Estadio "Carlos Dittborn"
  • Deportes Limache vs. Deportes Iquique. 17:00 horas. Estadio "Lucio Fariña"
  • Audax Italiano vs. Magallanes. 17:30 horas. Estadio Bicentenario de La Florida
  • Universidad Católica vs. San Luis. 20:00 horas. Claro Arena

Domingo 28 de junio

  • Deportes La Serena vs. Cobreloa. 12:30 horas. Estadio La Portada
  • Cobresal vs. Deportes Antofagasta. 12:30 horas. Estadio El Cobre
  • Unión La Calera vs. Santiago Wanderers. 15:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán"
  • Huachipato vs. Deportes Temuco. 15:00 horas. Estadio Huachipato
  • Curicó Unido vs. Universidad de Concepción. 16:00 horas. Estadio La Granja
  • Rangers vs. Ñublense. 17:00 horas. Estadio Fiscal de Talca
  • O'Higgins vs. Deportes Recoleta. 17:00 horas. Estadio El Teniente
  • Universidad de Chile vs. Unión San Felipe. 17:30 horas. Estadio Nacional
  • Deportes Puerto Montt vs. Deportes Concepción. 20:00 horas. Estadio Chinquihue

Lunes 29 de junio

  • Unión Española vs. Colo Colo. 19:30 horas. Estadio Santa Laura

Copa Chile - Fecha 2 (partidos pendientes)

Martes 30 de junio

  • Audax Italiano vs. Palestino. 18:00 horas. Estadio Bicentenario La Florida
  • Universidad Católica vs. Everton. 20:30 horas. Claro Arena

Miércoles 1 de julio

  • Cobresal vs. Deportes La Serena. 18:00 horas. Estadio El Cobre
  • Deportes Limache vs. Coquimbo Unido. 18:00 horas. Estadio "Lucio Fariña"
  • Universidad de Concepción vs. Ñublense. 18:00 horas. Estadio "Ester Roa"
  • Universidad de Chile vs. Unión La Calera. 20:30 horas. Estadio Nacional

Jueves 2 de julio

  • Huachipato vs. Deportes Concepción. 18:00 horas. Estadio Huachipato
  • O'Higgins vs. Colo Colo. 20:30 horas. Estadio El Teniente

Copa Chile - Fecha 5

Sábado 4 de julio

  • Unión San Felipe vs. Unión La Calera. 15:00 horas. Estadio Municipal de San Felipe
  • Palestino vs. Magallanes. 16:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna
  • San Luis vs. Everton. 16:00 horas. Estadio "Lucio Fariña"
  • Deportes Iquique vs. Coquimbo Unido. 18:00 horas. Estadio Tierra de Campeones
  • Universidad Católica vs. Deportes Copiapó. 20:30 horas. Claro Arena

Domingo 5 de julio

  • Santiago Wanderers vs. Universidad de Chile. 12:30 horas. Estadio "Elías Figueroa"
  • Cobresal vs. Cobreloa. 15:00 horas. Estadio El Cobre
  • Deportes Puerto Montt vs. Huachipato. 15:00 horas. Estadio Chinquihue
  • Deportes La Serena vs. Deportes Antofagasta. 15:00 horas. Estadio La Portada
  • Universidad de Concepción vs. Rangers de Talca. 15:00 horas. Estadio "Ester Roa"
  • Ñublense vs. Curicó Unido. 15:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún"
  • Deportes Santa Cruz vs. Audax Italiano. 16:00 horas. Estadio "Joaquín Muñoz"
  • Unión Española vs. O'Higgins. 17:30 horas. Estadio Santa Laura
  • Deportes Limache vs. San Marcos de Arica. 20:00 horas. Estadio "Lucio Fariña"

Lunes 6 de julio

  • Colo Colo vs. Deportes Recoleta. 19:30 horas. Estadio Monumental
  • Deportes Concepción vs. Deportes Temuco. 19:30 horas. Estadio "Ester Roa"

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