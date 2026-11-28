Con la pelea y eventual desenlace del "Chile 2" y el descenso, La Liga de Primera desrrolla su penúltima fecha este fin de semana.

Sábado 28 de noviembre

Coquimbo Unido 3-1 Deportes Limache, Finalizado. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

1-0: 13' Benjamín Chandía (COQ); 1-1: 45+1' César Fuentes (LIM); 2-1: 58' Luis Riveros (COQ); 3-1: 71' Guido Vadalá, de penal (COQ)

Colo Colo vs. Deportes La Serena, 20:30 horas. Estadio Monumental. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.

Domingo 29 de noviembre