[Radio en vivo🎙] Everton cae con Deportes Concepción por la fecha 27

Con la definición del título por delante, además de la lucha por el descenso, la Liga de Primera 2026 desarrolla este fin de semana su trascendental fecha 27.

Sábado 7 de noviembre

Deportes La Serena 1-0 Palestino. Finalizado. Estadio La Portada.

1-0: 65' Diego Rubio (DLS)

Everton 0-1 Deportes Concepción. Segundo tiempo. Estadio Sausalito. Sigue la transmisión de Cooperativa Deportes.

0-1: 72' Aldrix Jara (CON)

Domingo 8 de noviembre