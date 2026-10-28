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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[Radio en vivo🎙] La UC igualó con Audax Italiano en duelo pendiente de la fecha 24

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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[Radio en vivo🎙] La UC igualó con Audax Italiano en duelo pendiente de la fecha 24
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Universidad Católica y Audax Italiano se enfrentan este miércoles en el Claro Arena, en un duelo pendiente de la fecha 24 de la Liga de Primera 2026.

Sigue en vivo el resultado en Cooperativa.cl.

Fecha 24 

1-0: 27' Fernando Zampedri (UC); 1-1: 55' César Pinares (AUD)

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