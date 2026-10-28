[Radio en vivo🎙] La UC igualó con Audax Italiano en duelo pendiente de la fecha 24

Universidad Católica y Audax Italiano se enfrentan este miércoles en el Claro Arena, en un duelo pendiente de la fecha 24 de la Liga de Primera 2026.

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Fecha 24

1-0: 27' Fernando Zampedri (UC); 1-1: 55' César Pinares (AUD)