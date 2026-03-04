Tribunal de Disciplina sancionó con dos fechas a Cecilio Waterman y absolvió a Federico Mateos

El Tribunal de Disciplina de la ANFP sancionó al delantero panameño Cecilio Waterman con dos fechas de suspensión. El atacante de Universidad de Concepción recibió el castigo más riguroso entre los jugadores de Liga de Primera tras ser expulsado con tarjeta roja directa en su último compromiso ante Everton.

Según el juez Francisco Gilabert, el ariete de los penquistas fue "culpable de conducta violenta", pues "propina un cabezazo en la frente de su adversario sin estar el balón en contexto de disputa".

En la vereda opuesta, el organismo autónomo absolvió al mediocampista argentino Federico Mateos. El volante de Audax Italiano, que vio la cartulina roja por doble amonestación ante Unión La Calera, quedó libre de castigo, aunque la resolución confirmó que se le computará una tarjeta amarilla.

Respecto a los cuerpos técnicos, el director técnico argentino Daniel Garnero resultó sancionado con un partido de suspensión. El entrenador de Universidad Católica no podrá dirigir en el próximo duelo de la escuadra "cruzada" tras ser expulsado directamente durante el encuentro frente a Ñublense en Chillán.

La lista de futbolistas suspendidos con una fecha por tarjeta roja directa incluyó a Juan Requena de Unión La Calera, el portero nacional Diego Sánchez de Coquimbo Unido, y los defensas de Ñublense, Pablo Calderón y Diego Céspedes. Todos ellos quedaron inhabilitados para participar en la sexta jornada del campeonato nacional de Chile.