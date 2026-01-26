Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

U. de Concepción y Deportes Concepción tendrán cambios de localía en la primera fecha de la Liga

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El Estadio "Ester Roa Rebolledo" no está habilitado al funcionar como centro de acopio.

Los voraces incendios forestales que azotan a las regiones del Biobío y Ñuble impiden el normal desarrollo del fútbol, por ello el debut en Primera División de Universidad de Concepción y Deportes Concepción sufrió modificaciones de fuerza mayor.

Debido a que ambos elencos ejercen su localía en el Estadio "Ester Roa Rebolledo", recinto que funciona como centro de acopio, los clubes debieron buscar alternativas para sus duelos ante Coquimbo Unido y O'Higgins, respectivamente.

En el caso del "Campanil", el cuadro universitario recibirá al vigente campeón de la máxima categoría en el Estadio Huachipato de Talcahuano. El encuentro mantuvo su programación inicial para el sábado 31 de enero a las 20:30 horas.

Por su parte, el "León de Collao" optó por invertir la localía y viajará hasta Rancagua para su esperado retorno a la división de honor. El compromiso del elenco lila quedó reprogramado para el lunes 2 de febrero a las 20:30 horas.

En portada