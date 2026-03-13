El radar de la U apuntó a Reinaldo Rueda como opción para ser su nuevo DT

La búsqueda de Universidad de Chile por su nuevo director técnico sumó como nuevo candidato a un viejo conocido del balompié nacional, pues la dirigencia sondea a Reinaldo Rueda como opción para tomar las riendas del equipo.

Como informamos en Cooperativa Deportes, desde el cuadro estudiantil comenzaron a consultar sobre la situación del exentrenador de La Roja y la selección colombiana.

La U ya inició contactos con algunos colaboradores, miembros del cuerpo técnico y cercanos a Rueda en Chile para tantear el terreno y pretensiones económicas.

Sin embargo, aún no se llega a conversaciones directas con el estratega y el director deportivo Manuel Mayo prefirió guardar silencio por la búsqueda de DT, aunque espera tenerlo listo para la primera semana de abril, cuando la Liga de Primera retome la acción tras el inicio de la Copa de la Liga.

Ricardo Gareca también está en la órbita del "Romántico Viajero", según La Tercera. De acuerdo a lo recopilado por Cooperativa, el "Tigre" cumple con el perfil de la U al tener experiencia y buenos pasos por equipos, más allá de su fracaso al mando de la selección.

Por otro lado, la carta de Jorge Fossati se alejó, pues su reciente entrevista reconociendo las negociaciones con la U causó molestia en Azul Azul, ya que la dirigencia prefiere llevar sus tratativas en privado. Además, parte del directorio no estaba totalmente convencido por el exseleccionador de Perú.