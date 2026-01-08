Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Unión la Calera anunció a Juan Requena como su nuevo fichaje para la temporada 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El mediocampista llegó tras su paso en Deportivo Táchira de Venezuela.

Unión La Calera hizo oficial la llegada del volante argentino Juan Requena y sumó así su octava incorporación para competir en Primera División, Copa Chile y Copa de la Liga.

El jugador de 26 años arribó al cuadro cementero procedente de Deportivo Táchira de Venezuela. La mayor parte de su carrera tuvo lugar en tierras trasandinas, donde jugó en clubes como Newell's Old Boys y San Martín de San Juan.

"Desde la Primera División del fútbol venezolano y con experiencia en selecciones juveniles, está listo para aportar toda su categoría con la camiseta Cementera", comunicó el club.

Con esto, Requena se suma a las órdenes de Martín Cicotello, quien asumió en septiembre de 2025 y continuará al mando del equipo calerano esta temporada.

