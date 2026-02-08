Unión La Calera y Cobresal cierran la segunda fecha de la Liga de Primera

Unión La Calera y Cobresal cerrarán la segunda fecha de la Liga de Primera este lunes 9 de febrero a las 20:00 horas (23:00 GMT) en el Estadio "Nicolás Chahuán Nazar".

Los cementeros vienen de ganar a Everton como visitante por 1-0 en su debut en el torneo y se encuentran de momento en el quinto puesto de la tabla.

Por su parte, el cuadro minero también tuvo un inicio triunfal en el certamen, tras derrotar por la cuenta mínima a Huachipato en El Salvador y se ubican momentaneamente en la sexta ubicación, por lo que de haber un ganador será líder junto a O'Higgins.

El árbitro del cotejo será Manuel Vergara.

Podrás seguir en vivo el resultado en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.