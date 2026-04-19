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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Universidad Católica recibe a Unión La Calera con la mira puesta en la cima de la tabla

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los precordilleranos buscan capitalizar el traspié de Colo Colo para alcanzar el liderato del torneo nacional.

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Un choque de realidades opuestas cerrará la décima fecha de la Liga de Primera este lunes, a las 20:30 horas (00:30 GMT), donde una inspirada Universidad Católica recibirá a Unión La Calera en el Claro Arena, con la misión de ratificar su gran presente ante un rival que lucha por salir de la zona de descenso.

El conjunto de la "Franja" llega con el envión anímico que significó su reciente y valioso triunfo ante Cruzeiro por la Copa Libertadores. Los dirigidos por Daniel Garnero buscarán capitalizar el tropiezo de Colo Colo para dar caza a Deportes Limache en lo más alto de la clasificación.

Para este compromiso, el probable esquema de los "cruzados" será con: Vicente Bernedo; Daniel González, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena; Jhojan Valencia; Clemente Montes, Matías Palavecino, Fernando Zuqui, Justo Giani; Fernando Zampedri.

En la vereda opuesta, el panorama es crítico para los pupilos de Walter Cicotello, quienes llegan remecidos tras la sanción administrativa de seis puntos que los hundió en el descenso. Ubicados en el penúltimo lugar con apenas 7 unidades, los "cementeros" urgen de una victoria para no perderle pisada a Cobresal y tomar oxígeno respecto al colista, Deportes Concepción, en su lucha por la permanencia.

Con el arbitraje de Nicolás Gamboa, todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl junto a la transmisión de Cooperativa Deportes.

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