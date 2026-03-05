Universidad Católica recuperó a Clemente Montes y Juan Díaz para el choque ante O´Higgins

Universidad Católica recuperó piezas clave para su duelo ante O'Higgins por la sexta fecha de la Liga de Primera.

Según informamos en Cooperativa Deportes, el atacante Clemente Montes, quien no estuvo presente en el compromiso frente a Ñublense, volvió al trabajo normal con sus compañeros y será titular en el próximo encuentro ante los celestes.

Además, los "cruzados" recuperaron al zaguero trasandino Juan Ignacio Díaz, que tampoco tuvo acción en Chillán, pero que completó sin problemas las últimas practicas previas al siguiente desafío.

La principal duda para Daniel Garnero, quien está suspendido, será la presencia del flamante refuerzo Matías Palavecino que entró desde la banca en el pasado encuentro.

El ayudante técnico de la UC, Andrés San Martín, afirmó este jueves en conferencia de prensa que el volante es una opción latente. "Lo vemos bien a Matías, fue titular en todos los partidos menos el último. Intentamos que todos los que llegaron este año puedan entender lo que queremos y está considerado por nosotros".

Universidad Católica formará con Vicente Bernedo, Tomás Asta-Buruaga, Branco Ampuero, Juan Díaz, Cristián Cuevas, Jimmy Martínez, Gary Medel, Matías Palavecino, Justo Giani, Clemente Montes y Fernando Zampedri.

El elenco de la franja visitará a los rancagüinos este sábado 7 de marzo a las 20:30 horas (23:30 GMT) en el Estadio El Teniente.