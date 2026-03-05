Ministro Cordero rechazó oferta para integrar el Consejo de Defensa del Estado

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, decidió declinar la oferta del Presidente Gabriel Boric para integrarse como consejero del Consejo de Defensa del Estado de Chile (CDE), cargo que había sido considerado para él tras la jubilación del abogado Jaime Varela al cumplir el límite de edad para desempeñarse en el organismo.

El nombre del secretario de Estado había surgido a mediados de 2025 como el principal candidato para ocupar uno de los 12 cupos del consejo, en un proceso que se esperaba se concretara más adelante debido a su rol clave en el Ejecutivo.

Según trascendió, el Mandatario formalizó el ofrecimiento a comienzos de enero, instancia en la que Cordero pidió tiempo para analizar la propuesta.

Tras varias semanas de reflexión, el ministro comunicó su decisión de rechazar el nombramiento, pese al prestigio que tiene el CDE en el mundo jurídico y a que integrar el organismo es considerado un cargo altamente valorado por abogados.

El consejo, actualmente presidido por Raúl Letelier, destaca entre otras cosas por permitir a sus integrantes compatibilizar la labor con la docencia o el ejercicio profesional, siempre que no litigan contra el Fisco.

De acuerdo con fuentes consultadas por La Tercera, Cordero explicó al Presidente que se sentía honrado por la propuesta, pero que "no era el momento adecuado para asumir esa responsabilidad".

Tras el cambio de mando del 11 de marzo, el ministro planea retomar las labores académicas y de investigación jurídica que desarrollaba antes de integrarse al gabinete en 2023, particularmente el análisis de jurisprudencia de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional y de la Contraloría.

Entre los factores que influyeron en su decisión, uno de los principales fue la intención de recuperar su actividad académica y de opinión sobre fallos judiciales y decisiones institucionales, algo que —según cercanos— podría verse limitado al ejercer un cargo público como consejero del CDE.

Otro elemento fue su postura respecto de privilegiar a funcionarios de carrera del propio organismo para ocupar estos cargos. En esa línea, ya había recomendado al Ejecutivo considerar perfiles internos en procesos anteriores, postura que habría reiterado en esta oportunidad.

Finalmente, el ministro estimó que no corresponde pasar directamente desde un cargo político a uno de la envergadura del CDE. Cercanos aseguran que Cordero es partidario de respetar los llamados "ritos republicanos" y de completar su ciclo en el Gobierno antes de retomar su trayectoria profesional fuera de la administración pública.

Tras la negativa del secretario de Estado, en Palacio de La Moneda iniciaron la búsqueda de nuevos candidatos para ocupar el cupo vacante. Entre los nombres que surgen como posibles reemplazos aparece el abogado litigante Jorge Escobar, quien se ha desempeñado recientemente como consejero suplente en el puesto que dejó Varela.