Universidad de Chile trepó en la tabla con un exigente triunfo ante Deportes Concepción

Universidad de Chile consiguió una trabajada victoria por 2-1 sobre Deportes Concepción en el Nacional, logrando dar un salto importante en la clasificación durante la fecha 14 en la Liga de Primera.

Desde el pitazo inicial, el cuadro universitario impuso sus términos. La apertura de la cuenta llegó tras un llamado del VAR por una mano de Fausto Grillo en el área, infracción que Eduardo Vargas (24') cambió por gol desde el punto penal.

En el complemento, el cuadro "lila" reaccionó y sorprendió a los locales mediante un potente remate de Mario Sandoval (58') para la paridad transitoria. Con la incertidumbre, la U cayó en imprecisiones y Fernando Gago se vio obligado a refrescar al equipo con los ingresos de Lucas Assadi y Javier Altamirano.

Sin embargo, todo cambió luego de que Diego Carrasco (74') fue expulsado en la visita tras un entrevero con el árbitro Mario Salvo, a partir de ahí se fueron abriendo los espacios y Eduardo Vargas (84') marcó un doblete para sellar el triunfo.

Con este resultado, el "Romántico Viajero" alcanzó los 20 puntos y escaló provisionalmente al sexto lugar. Por su parte, los de Fernando Díaz se mantienen estancados en la decimoquinta plaza con solo 11 unidades y permaneciendo en la zona de descenso.

El calendario de ambos elencos ahora se trasladará a la Copa de la Liga. El "León de Collao" deberá recibir a Coquimbo Unido el próximo 5 de junio, mientras que el cuadro de Fernando Gago visitará a Audax Italiano el 7 de junio.

Ficha de Universidad de Chile vs. Deportes Concepción