Vasco de Gama contestó a los dichos de Jean Meneses y negó irregularidades en su salida

Vasco de Gama le contestó al delantero chileno Jean Meneses por sus polémicas declaraciones sobre su salida del club brasileño en una entrevista que tuvo con La Tercera.

"No aprobamos prácticas que atenten contra la ética y la legalidad", señaló el elenco de Brasil.

Meneses comentó con el citado medio que existía una oferta concreta desde Vasco da Gama, pero que la negociación se complicó porque desde el club le exigieron sumar a un intermediario ajeno a su representante, con el argumento de temas vinculados a comisiones.

Según relató, dicho intermediario justificó su participación señalando que era su forma habitual de trabajar y que debía responder a terceros que, supuestamente, habían facilitado la operación, lo que derivó en una exigencia económica para destrabar el acuerdo.

Ante la insistencia, el futbolista decidió, junto a su representante, entregarle un porcentaje para evitar mayores conflictos. Sin embargo, tras recibir el dinero, el intermediario lo habría amenazado con acciones legales y con perjudicar su continuidad deportiva. "Te voy a demandar, no vas a jugar y te van a hacer la vida imposible", explicó.

¿Cuál fue la respuesta de Vasco de Gama?

"Reiteramos que contamos con canales formales, seguros y confidenciales de cumplimiento e integridad específicamente para investigar situaciones de esta naturaleza", señalo el cuadro de Río de Janeiro.

Sumado a esto, Vasco de Gama comunicó que la salida del atacante de Deportes Limache se debió exclusivamente a una decisión técnica.

"El club reafirma su compromiso con la ética, el respeto a los profesionales y la integridad de sus procesos", concluyó el club.